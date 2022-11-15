محافظ الخرج : دعم “القيادة” للقطاع الصحي ساهم في إيجاد خدمات طبية متكاملة

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المناطق_أشرف العصيمي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور ومدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي سعود محمد النداح ومدير مستشفى إرادة والصحة النفسية الأستاذ حميد علي العنزي و رئيس جمعية التنمية الإجتماعية باليمامة محمد عبدالله الداعج بمناسبة حصول مستشفى الملك خالد على جائزة أفضل بوستر ضمن مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي.

ونوّه محافظ الخرج بمستوى الاهتمام والرعاية التي توليه القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للقطاع الصحي للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في المنشآت الطبية بما يسهم في توفير رعاية طبية متكاملة وفق أعلى المعايير خدمةً للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع منسوبي نطاق الخرج الصحي على هذه الانجازات والجهد المبذول والتكامل بين الجهات.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي عن خالص شكره وتقديره لسمو محافظ الخرج على دعمه واهتمامه للمشاريع الصحية في المحافظة والتي تعمل الوزارة على رفع جودة خدماتها بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص .

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Source almnatiq

