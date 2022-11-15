انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الأولى بالرياض غدًا

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ينطلق غداً (الأربعاء)، ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الأولى بالرياض، تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد”.

ويهدف الملتقى، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محلياً ودولياً، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

ويتناول الملتقى الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

كما يشهد عقد جلسة وزارية تحت عنوان “دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشاركة وزير العدل، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية.

ويصاحب الملتقى إطلاق واستعراض عدد من المنتجات الحكومية الرقمية، منها؛ منصة نسك، ومنصة صناعي، والمنصة الموحدة للسياحة، والمنصة الوطنية للبيانات، وخدمة النفاذ الوطني الإلكتروني، كما يتضمن تكريم الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية، وإعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2022.



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Source akhbaar24

