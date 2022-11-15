نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.

وتخلل الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بموسمي العمرة والحج لعام 1444هـ ، مطلعا سموه على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، الذي بلغ عدد المعتمرين حتى اليوم قرابة 5 ملايين معتمر من داخل المملكة وخارجها بحسب وزارة الحج والعمرة.

كما اطلع الأمير بدر بن سلطان على استعدادات الجهات وجاهزيتها لموسم حج 1444هــ ، كالمسجد الحرام ومرافقه لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وجاهزية الأنظمة والعاملين بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، لسرعة إنهاء إجراءات استقبال ومغادرة الحجاج، فيما جرى استعراض مشاريع المياه وجاهزيتها بالمشاعر المقدسة وما تم حيال الاستعداد لتعزيز الطاقة الكهربائية لمخيمات ومرافق خدمات الحجاج بالمشاعر، والمشاريع والأعمال التطويرية لزيادة مساحات سكن الحجاج بمشعر منى ومساحات نزولهم بمشعر مزدلفة، وتطوير محطات النقل المحيطة بالمسجد الحرام، إضافة إلى جاهزية خدمات الهدي والأضاحي للحجاج.