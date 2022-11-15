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7 فئات لقياس أداء دول العشرين في مؤشر الدول الجيدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنوع أداء دول قمة العشرين في مؤشر الدول الجيدة بنسخته الأخيرة التي صدرت في بداية 2019 ،ويؤكد المؤشر العالمي على ضرورة تحسين الأداء في جوانب عدة، واعتمد في قياسه أداء 153 دولة في التأثير عالميا بالنسبة للحجم.

ويتضمن 35 معيارا تنقسم إلى 7 فئات هي(العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، السلم والأمن الدوليان، النظام العالمي، التغير المناخي والتلوث، الرخاء والمساواة، والصحة والرفاهية ).

يشار إلى أن المؤشر يعتمد على مجموعة من البيانات التي توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات عن تلك البلدان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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