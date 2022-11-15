شكرا لقرائتكم خبر 7 فئات لقياس أداء دول العشرين في مؤشر الدول الجيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنوع أداء دول قمة العشرين في مؤشر الدول الجيدة بنسخته الأخيرة التي صدرت في بداية 2019 ،ويؤكد المؤشر العالمي على ضرورة تحسين الأداء في جوانب عدة، واعتمد في قياسه أداء 153 دولة في التأثير عالميا بالنسبة للحجم.

ويتضمن 35 معيارا تنقسم إلى 7 فئات هي(العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، السلم والأمن الدوليان، النظام العالمي، التغير المناخي والتلوث، الرخاء والمساواة، والصحة والرفاهية ).

يشار إلى أن المؤشر يعتمد على مجموعة من البيانات التي توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات عن تلك البلدان