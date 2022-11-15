شكرا لقرائتكم خبر 7 فئات لقياس أداء دول العشرين في مؤشر الدول الجيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتضمن 35 معيارا تنقسم إلى 7 فئات هي(العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، السلم والأمن الدوليان، النظام العالمي، التغير المناخي والتلوث، الرخاء والمساواة، والصحة والرفاهية ).يشار إلى أن المؤشر يعتمد على مجموعة من البيانات التي توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات عن تلك البلدان
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