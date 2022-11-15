اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي.. وإخلاء المسافرين

︎ . المناطق_متابعات اندلع حريق داخل إحدى صالات مطار بغداد الدولي، منذ قليل، وفق خبر عاجل أوردته وكالة الأنباء العراقية. وتوجهت قوات الدفاع المدني العراقي إلى موقع الحريق، وأعلنت إخلاء صالات المطار من المسافرين تحسبا لتعرضهم للاختناق. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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