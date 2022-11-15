“الشورى” يرفض توصية حول نظام مكافحة هدر الطعام ويطلب دراسته مرة أخرى

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رفض مجلس الشورى خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء) توصية لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام، حيث كانت تطالب بعدم الاستمرار في دراسته.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”أخبار 24” إلى أنه بعد طرح توصية اللجنة قرر المجلس بأغلبية كبيرة رفض القرار وإعادته إلى اللجنة مرة أخرى لمواصلة دراسته.

وتم تقديم التقرير من العضوين هدى الحليسي، والدكتور فيصل آل فاضل، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، فيما تم عرضه من قبل رئيس لجنة الموارد البشرية عبد الله آل طاوي.

ووفق التقرير فإن المملكة تحتل المرتبة الأولى في هدر الأطعمة والغذاء على مستوى العالم مع انتشار ظاهرة الإسراف، فيما كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حوالي 30% من الأغذية المنتجة يتم هدرها، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال، ما يعد هدراً للاقتصاد الوطني والبيئة.



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Source akhbaar24

