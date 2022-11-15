أحمد الزين يبدأ البرنامج التأهيلي

︎

.



دخل لاعب نادي ضمك أحمد الزين، برنامجًا تأهيلياً مع الجهاز الطبي بعد إجراء عملية “فتاق” في مدينة ميونيخ الألمانية، الأسبوع الماضي.

ولم يحدد نادي ضمك مدة البرنامج، الذي سيخضع له اللاعب، أو موعد عودته إلى التدريبات والمباريات الرسمية في دوري روشن السعودي.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد توقف منافسات دوري روشن نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

