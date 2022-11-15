اتفاقية تعاون مشترك تجمع ” جمعية قادر ” و ” تخصصي تبوك ” لتأهيل أصحاب الأمراض المزمنة

︎

.

المناطق_تبوك

وقعت جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك , وقد مثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الاخصائي ابراهيم بن لافي العنزي، فيما مثل المستشفى في توقيع الاتفاقية مدير المستشفى بالإنابة الأستاذ عبدالله بن هليل العطوي.

وبين رئيس جمعية قادر ان الاتفاقية تهدف الى تأهيل أصحاب ذوي الامراض المزمنة بهدف تقليل الاضطرابات النفسية لديهم , من خلال تقديم الاستشارات النفسية والجلسات , وتفعيل العلاج الجماعي والملتقيات النفسية , كما تعزز الاتفاقية جانب العمل التطوعي الصحي لذوي الاختصاص من الممارسين الصحيين .

من جهته رحب مدير المستشفى بهذه الاتفاقية , مؤكدا حرص المستشفى على تعزيز الشراكة والتعاون مع جمعية قادر والعمل معاً على تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة المريض في الدرجة الأولى , وان هذه الاتفاقية مع الجمعية سوف تعود بالفائدة بأذن الله تعالى على أصحاب الأمراض المزمنة وإضافة مكملة لما يقدمه المستشفى من برامج علاجية للمرضى .

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

