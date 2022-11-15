“هيئة العلا” تدشن رحلات جوية مباشرة بين عمّان والعلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تدشين رحلات جوية مباشرة بين العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة العُلا، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بهدف ربط الرحلات السياحية بين البتراء والعُلا.

وستبدأ الملكية الأردنية بتشغيل أول خدمة مجدولة على الإطلاق بين عمّان ومطار العلا الدولي، بواقع رحلتين في الأسبوع، وذلك ابتداءً من 10 يناير 2023.

وستكون الرحلات الجوية المباشرة عمّان -العُلا- عمّان مجدولة على متن طائرات إمبراير التي تتسع لـ 100 راكب، أما مواعيد الرحلات فستكون يومي الثلاثاء والجمعة، حيث تغادر الرحلات من عمّان عند الساعة 3.25 صباحاً وتصل إلى العلا في الساعة 6.05 في صباح نفس اليوم، ثم تغادر الرحلات مطار العلا عند الساعة 7.05 صباحاً وتصل إلى عمّان في الساعة 7.45 صباحاً (بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة).

وسيتم تشغيل المسار الجوي الجديد، من 10 يناير 2023 حتى 23 مارس 2023، ويمكن حجز الرحلات عن طريق مزودي خدمات السفر وموقع الملكية الأردنية.



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Source akhbaar24

