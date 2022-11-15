︎
.
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تدشين رحلات جوية مباشرة بين العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة العُلا، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بهدف ربط الرحلات السياحية بين البتراء والعُلا.
وستبدأ الملكية الأردنية بتشغيل أول خدمة مجدولة على الإطلاق بين عمّان ومطار العلا الدولي، بواقع رحلتين في الأسبوع، وذلك ابتداءً من 10 يناير 2023.
وستكون الرحلات الجوية المباشرة عمّان -العُلا- عمّان مجدولة على متن طائرات إمبراير التي تتسع لـ 100 راكب، أما مواعيد الرحلات فستكون يومي الثلاثاء والجمعة، حيث تغادر الرحلات من عمّان عند الساعة 3.25 صباحاً وتصل إلى العلا في الساعة 6.05 في صباح نفس اليوم، ثم تغادر الرحلات مطار العلا عند الساعة 7.05 صباحاً وتصل إلى عمّان في الساعة 7.45 صباحاً (بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة).
وسيتم تشغيل المسار الجوي الجديد، من 10 يناير 2023 حتى 23 مارس 2023، ويمكن حجز الرحلات عن طريق مزودي خدمات السفر وموقع الملكية الأردنية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة العلا” تدشن رحلات جوية مباشرة بين عمّان والعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.