أبها يستعيد سعد بقير في معسكر مصر

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سينضم محترف نادي أبها، التونسي سعد بقير إلى معسكر الفريق في مصر خلال الأيام المقبلة.

ويستعيد أبها خدمات بقير بعد إعلان جلال القادري، مدرب المنتخب التونسي، القائمة النهائية لمنتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، وخلوها من اسم اللاعب.

وسيخوض أبها أولى مبارياته التجريبية في المعسكر أمام إنبي المصري، الجمعة المقبل.



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Source akhbaar24

