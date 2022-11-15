الكشف عن مدة غياب لاعب الفيحاء أبو سبعان

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أعلن نادي الفيحاء عن مدة غياب لاعب الفريق محمد أبو سبعان بعد تعرُضه إلى إصابة خلال المعسكر الجاري في مدينة دبي الإماراتية.

وكشف الفيحاء عن غياب أبو سبعان لمدة 10 أيام عن صفوف الفريق من أجل التعافي من الإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الخلفية.

ويخوض نادي الفيحاء معسكراً في دبي ضمن برنامج التحضيرات في فترة توقف دوري روشن السعودي.



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Source akhbaar24

