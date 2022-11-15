الفيفا يطلق الدليل الرسمي لمشجعي كأس العالم

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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدليل الرسمي لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

ويحتفي الدليل الرسمي لمشجعي كأس العالم بأول نسخة من البطولة في العالم العربي، ويتوافر في مكاتب الاستعلامات باستادات البطولة والمواقع الرئيسية في أنحاء دولة قطر. وتوافر الدليل بنسخة رقمية يمكن تنزيلها على الهواتف النقالة من خلال منصة “فيفا بلس” الرقمية، وموقع من (هنا) ومنصة هيّا وتطبيق هيّا إلى قطر 2022 على الأجهزة الذكية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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