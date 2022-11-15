لليوم الرابع على التوالي.. سكان جازان يواجهون أزمة خانقة في المياه

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يعيش سكان بعض محافظات منطقة جازان أزمة خانقة في المياه بعد انقطاعها كلياً، خاصة في قرى وادي جازان.

واضطر السكان إلى الاستعانة بصهاريج المياه المدفوعة لمجابهة الأزمة التي استمرت لمدة 4 أيام متتالية.

من جهتهم، أكد فنيون في المشروع أن مشكلة الانقطاع بسبب خلل تعرضت له المضخات، مشيرين إلى إصلاحه وإعادة ضخ المياه منذ مساء أمس إلى قرى وادي جازان، غير أنه حتى عصر اليوم (الثلاثاء) لم يصل الماء إلى تلك المحافظات.

فيما كشف مدير المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر عن وجود عمليات صيانة للمضخات لمدة يوم ونصف، مبيناً أن المياه تم ضخها اعتباراً من مغرب أمس، على أن تكون متوفرة خلال اليوم لجميع المستفيدين.



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Source akhbaar24

