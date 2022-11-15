شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو مواعيد مباريات السعودية في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في المونديال الذي ينتظره الجميع من محبي الكرة والساحرة المستديرة في كل مكان.

مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم قطر 2022

يوم 22 نوفمبر الأرجنتين ضد السعودية، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، والـ 01:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل

يوم 26 نوفمبر بولندا ضد السعودية، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، والـ04:00 عصرا بتوقيت المملكة، على استاد المدينة التعليمية

يوم 30 نوفمبر السعودية ضد المكسيك، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، والعاشرة ليلا بتوقيت المملكة، على استاد لوسيل

قائمة منتخب السعودية في كأس العالم

وتضم قائمة السعودية في بطولة كأس العالم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالأله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد البريك، عبد الله عطيف، عبد إلاله الملكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سامي النجعي، هتان باهبري، سالم الدوسري، نواف العابد، عبد الرحمن العبود، هيثم عسيري، فراس البريكان، صالح الشهري.