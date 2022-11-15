شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رينارد يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج قبل كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدير الفني هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن طبيعة إصابة سلمان الفرج قبل انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ووجه العديد من الرسائل إلى الجماهير السعودية قبل المونديال العالمي.

رينارد يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج قبل كأس العالم 2022

وفي التفاصيل الخاصة بهذا الخبر فإن قال هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كرواتيا الودية:"شعرنا بالقلق الكبير بعد إصابة سلمان الفرج في التدريبات الجماعية قبل انطلاق مواجهة كرواتيا مونديال قطر 2022".

وأضاف رينارد:"اللاعب جاهز لمواجهة كرواتيا يوم غد وهو سوف يكون قائد الفريق ويعتبر من أهم اللاعبين في المنتخب السعودي ولاعب مهم لنا جميعًا".

وأكد رينارد على أن جميع اللاعبين على مستوى عالي للغاية من الناحية الخاصة باللياقة البدنية وأن جميع اللاعبين لديهم القدرة على اللعب لمدة 90 دقيقة في جميع الظروف، رسالة كانت واضحة لكل اللاعبين قبل انطلاق المعسكر التحلي بروح الفريق الواحد وأن نقدم كل ما لدينا".