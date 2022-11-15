شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل مباراة السعودية وكرواتيا الودية.. اعرف الموعد الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجارى تأجيل مباراة السعودية وكرواتيا والتي كان مقرر لها يوم غد الأربعاء الموافق السادس عشر من الشهر الجارى حسمبا أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تأجيل مباراة السعودية وكرواتيا الودية

وفي التفاصيل الخاصة بهذا الخبر فإن أعلنت صفحة منتخب السعودية الأول لكرة القدم على تويتر اليوم تاجيل انطلاق مباراة السعودية وكرواتيا لمدة 120 دقيقة فقط لتقام بعد ساعتين من الموعد الأساسي المقرر لها بسبب الجو وحالة الطقس التي سوف تكون في اليوم.

كما أعلنت الصفحة في البيان الرسمي الذي طرحته اليوم ان المباراة سوف تتم انطلقها على ملعب الأمير فيصـل بن فهد بالملزبدلًا من مرسول بارك بسبب استمرار في أعمال الصيانة المتواصلة في الملعب وعدم الجاهزية.

ويسعى المدير الفني هيرفي رينارد من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على تقديم مباريات رائعة في البطولة خاصة ان المواجهة قبل الأخيرة استعدادًا لمونديال قطر 2022.