شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المصرية تهدد الأهلى بالحرمان من جماهيره لنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن بعض القرارات التى تخص الجولة الثالثة فى الدوري المصري، وتحديدًا لقاء الأهلى والداخلية فى المسابقة، حيث أصدرت الرابطة قرارًا بحرمان المارد الأحمر من 987 مشجعًا من جماهيره، خلال مباراتي الفريق أمام الجيش وغزل المحلة فى الجوالتين الرابعة والخامسة.

جاء هذا القرار بعد تلفظ الجماهير الحمراء بالسباب الجماعي خلال مباراة الداخلية الأخيرة فى الدوري المصري، كما أكدت أنه فى حالة تكرار هذه الواقعة فسيتم حرمان النادي الأهلى من جماهيره حتى نهاية منافسات الموسم الحالي، فى تحذير شديد اللهجة لجماهير المارد الأحمر.



الأهلى بألفين مشجع فقط أمام الجيش!

ومن المتوقع أن يصل عدد مشجعي النادي الأهلى أمام فريقي الجيش والمحلة إلى ما يقارب من 2000 مشجع، خاصة أن الحضور الجماهيري للأندية منذ بداية الدوري تم تحديده بواقع 3000 مشجع لكل فريق، أي ما يعني أن الفريق الأحمر سيتم حرمانه من ثلث العدد المسموح لحضور المباريات خلال المباراتين القادمتين.



غضب كبير من الأهلى على العقوبة

وأعرب مصدر مسئول داخل النادي الأهلى عن إستيائه من العقوبة، خاصة أن هناك بعض جماهير الأندية الآخري التى تكرر مثل هذه الواقعة دون إصدار أي قرار قوي إتجاههم يمنعهم من ذلك، فى إشارة أن معايير العقوبة غير محايدة بين الأندية، مما يخلق إنطباعًا سيئًا لدي البعض منذ بداية الموسم.