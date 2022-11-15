قناة مفتوحة تنقل مباراة قطر والإكوادور في افتتاحية كأس العالم 2022

︎

.

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق أهم حدث رياضي عالمي، تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة أهم المنتخبات في نسخة استثنائية على أرض عربية، ومع بدء العد التنازلي تزايد البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاحية كأس العالم 2022، ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة قطر والإكوادور في افتتاحية كأس العالم

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية كافة المعلومات عن مباراة قطر والإكوادور بافتتاحية كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة موعد المباراة المحدد.

ويلتقي منتخب قطر الأول لكرة القدم مستضيف البطولة مع منتخب الأكوادور في المباراة الافتتاحية

موعد مباراة قطر والإكوادور

2022.

تُقام المباراة بين منتخبي قطر والاكوادور في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور

ومن المقرر أن تنقل مباراة قطر والإكوادور بافتتاحية كأس العالم 2022، عبر قناة بي غن سبورتس الرياضية المفتوحة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخب، قبل أن يتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

