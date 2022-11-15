وزير الطاقة: المملكة حققت قفزات تنموية مقارنةً بدول مجموعة العشرين

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أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من قفزات تنمويةٍ، مقارنةً بدول مجموعة العشرين، في ظل قيادة خادم الحرمين وولي العهد.

وأوضح بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا، أن ترتيب المملكة بين دول المجموعة، تقدم من الترتيب الثامن عشر إلى السادس عشر في عام 2021م، من حيث الناتج الإجمالي المحلي.

ولفت إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة، خلال عام 2022م، إلى 7,6% ليكون بذلك أسرع اقتصادات المجموعة نمواً، فضلاً عن أن المملكة احتلت المرتبة السابعة بين دول المجموعة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأكّد حرص المملكة الدائم على تعزيز وتفعيل مشاركتها في قمة مجموعة العشرين، وفي نشاطات مجموعات العمل المتفرعة منها، ومنها مجموعتا العمل المتعلقتان بالطاقة والمناخ، اللتان تشارك فيهما وزارة الطاقة.

ولفت النظر إلى النجاح الذي حققته رئاسة المملكة مجموعة العشرين في عام 2020م، حيث ركّزت المملكة على تحقيق الهدف العام للمجموعة وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، والتطلُّع إلى آفاق جديدة.



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Source akhbaar24

