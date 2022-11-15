︎ .





حائل 21 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 15 نوفمبر 2022م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل منطقة حائل ومحافظاتها.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً -بمشية الله تعالى- وتستمر حتى التاسعة مساءً .

// انتهــى

10:55ت م

0055 حائل 21 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 15 نوفمبر 2022م واسنبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل منطقة حائل ومحافظاتها.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً -بمشية الله تعالى- وتستمر حتى التاسعة مساءً .// انتهــى10:55ت م0055

www.spa.gov.sa/2401162 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / “الأرصاد”: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.