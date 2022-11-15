شاهد.. الرئيس الفرنسي يتجه لمقعد ولي العهد لمصافحته قبل بدء قمة العشرين

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عرضت قناة العربية فيديو للرئيس الفرنسي أثناء توجه لمقعد لسمو ولي العهد محمد بن سلمان لمصافحته قبيل بدء أعمال قمة العشرين.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء أعمال قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وسط توقعات بأن تهيمن عليها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتبحث قمة مجموعة العشرين أزمة الطاقة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، ويتوقع أن تتبنى اتفاقا يعزز مبادئ التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقدم إندونيسيا -التي تستضيف القمة- مسودة لخريطة طريق ترسخ التعاون بين الدول في مجال تحويل الطاقة والاستجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية.

وتأتي قمة بالي بعد ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس الأحد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وقد أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو -الذي تسلمت بلاده رئاسة دورة العام المقبل لرابطة آسيان من كمبوديا- على ضرورة ألا تصبح منطقة جنوب شرق آسيا مسرحا لصراعات دولية بالوكالة.

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Source almnatiq

