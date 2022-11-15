بدء جلسات اليوم الثاني لـمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة

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بدأت جلسات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،

وتستعرض جلسة اليوم (الثلاثاء)، دراسة حول “ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية”، بحضور وزير النقل صالح الجاسر.

وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، قد افتتح أمس (الإثنين)، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين.



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Source akhbaar24

