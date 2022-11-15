رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية بمختلف التخصصات

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المناطق_الرياض
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية
1- منسق خدمات مرضى
* المؤهلات:
– بكالوريوس إدارة مستشفيات وإدارة صحية، مع شهادة الإنعاش القلبي الرئوي، وتصنيف من هيئة التخصصات الصحية.
2- أخصائي أول إدارة أزمات وكوارث
* المؤهلات:
– ماجستير في طب الكوارث أو إدارة النظام الصحي أو إدارة الجودة – مع بكالوريوس مساعد طبي .
الترخيص والشهادات المطلوبة: يجب أن يكون ترخيص الهيئة السعودية للصحة للتخصصات العليا ساري المفعول، مع سنتين من الخبرة.
3- استشاري أمراض الجهاز الهضمي
* المؤهلات:
البورد السعودي أو ما يعادله، مع المؤهلات العليا في تخصصه إن وجدت.
تسجيل ساري المفعول في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التأهيل.
4 – طبيب استشاري مساعد – جهازهضمي
* المؤهلات:
البورد السعودي والبورد العربي أو ما يعادله، إضافة إلى المؤهلات العليا في تخصصه.
5 – استشاري مساعد حساسية ومناعة كبار
* المؤهلات:
– الزمالة السعودية في حساسية ومناعة البالغين البورد العربي أو البورد الأمريكي أو ما يعادلها، والرخصة الطبية السعودية الحالية والسارية لممارسة الطب في تخصص حساسية ومناعة البالغين.
6 – أخصائي قانون أول
* المؤهلات:
بكالوريوس في القانون، مع خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في أنظمة العمل وأنظمة وإجراءات التقاضي.
7 – أخصائي قانون
* المؤهلات:
بكالوريوس في القانون، من حديث تخرج إلى 4 سنوات خبرة.
* التقديم
طريقة التقديم:للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا) .
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Source almnatiq
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