غرفة نجران تنظم ورشة عمل “المشغل الاقتصادي المعتمد”

︎ . المناطق_واس نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، ورشة افتراضية عنوان “المشغل الاقتصادي المعتمد”. وتناولت ورشة العمل التعريف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي وشروط التقديم، وكيفية الانضمام للبرنامج ،إضافةً إلى الإجابة على استفسارات المشاركين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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