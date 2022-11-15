الرئيس الصيني يحذر من استخدام الغذاء “سلاحًا”.. وفرنسا تدعوه لجلب روسيا للمفاوضات

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حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة السبع اليوم (الثلاثاء) من تحويل الغذاء والطاقة إلى “سلاح”، الأمر الذي اعتبره البعض انتقادا مبطّنا للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شي أمام قمة بالي، إنه يجب وبحزم، معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة، معربا عن معارضته في الوقت ذاته لسياسة العقوبات الغربية.

وشدد على أن تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدّم البشرية.

طاولة المفاوضات

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني إلى جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لحرب أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون دعا شي إلى إيصال رسائل إلى الرئيس بوتين لتجنّب التصعيد والعودة بجدية إلى طاولة المفاوضات.

وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، إنه يجب توحيد الجهود لمواجهة أزمات عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا.

إنهاء الحرب

من جانبه، حض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على “إنهاء الحرب”، في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال افتتاحه قمة المجموعة في بالي الثلاثاء التي طغى عليها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخاطب ويدودو قادة المجموعة قبل الجلسة الافتتاحية للقمة قائلا: “يجب علينا إنهاء الحرب. إذا لم تنته الحرب، فسيكون من الصعب على العالم المضي قدما”.

وبدون أن يسمي روسيا، دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدول الأعضاء في المجموعة لتجنب حرب باردة أخرى بين القوى الكبرى.

وقال: “يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى”.

بدوره، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة عبر الفيديو مؤكدا أنه حان الوقت الذي يمكن فيه وقف الحرب الروسية المدمرة.



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Source akhbaar24

