قاعدة “الأكبر سناً” تُطبق لاستعراض تقرير أمام “الشورى”.. وهذه تفاصيل الواقعة

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استعرض عضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة عطا السبيتي، في جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين)، التقرير المقدم من اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام الرياضة المقدم من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل، بعد غياب رئيس اللجنة ناصر الدغيثر بسبب وعكة صحية.

ويعد استعراض “السبيتي” للتقرير من الوقائع النادرة بالمجلس؛ كون المنوط به تقديم تلك التقارير هو رئيس اللجنة، لكن في حالة غيابه يكون المسؤول عن ذلك هو أكبر أعضاء اللجنة سناً وهو ما جرى في تلك الواقعة.

وغاب رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر؛ بسبب وعكة صحية، حيث يقضي إجازة مرضية، كما أن نائبه هو أحد مقدمي التقرير، لذا جرى إسناد مهمة استعراض التقرير لأكبر أعضاء اللجنة سناً بعدما جرى مناقشته من قبلها.

ونصت المادة الرابعة والعشرون من الباب الرابع المختص باللجان في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، على أن يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها ويتحدث باسمها أمام المجلس، على أن يحل نائب الرئيس محله عند غيابه، وأما عند غياب الرئيس ونائبه فيرأس اللجنة أكبر أعضائها سناً.

بدوره قال عطا السبيتي في تصريحات لـ”أخبار 24“، إنه نظراً لغياب رئيس اللجنة وعدم أحقية نائبه في تقديم التقرير باعتباره أحد المعدين له، فقد رأى أمين عام المجلس أن يقدم هذا التقرير أكبر الأعضاء سناً.

وصوت المجلس أيضاً بالموافقة على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة استعرضه نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد، حيث يعد المشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة.



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Source akhbaar24

