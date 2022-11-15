الهلال الأحمر” بمنطقة مكة المكرمة يُباشر 20594 حالة إسعافية خلال شهر أكتوبر

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المناطق_واس
باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة،20594 حالةً إسعافية خلال شهر أكتوبر الماضي، تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية .
وأوضحت الهيئة ان البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسيه وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة حيث بلغت ( 7093) حالة إسعافيه بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (2684) كما سجلت في المرتبة الثالثة الازمات التنفسية بـ ( 2080) حالة .
ونوّهت الهيئة أن غرفة العمليات تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئ .
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Source almnatiq
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