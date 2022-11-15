متى تعلن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية؟.. “تقويم التعليم” ترد

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المواعيد التي يفترض خلالها إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.
وبيّنت الهيئة، أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.
وشددت الهيئة على أنه عند تجاوز المدة المُحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار يمكن التواصل مع منصة الدعم الموحدة.
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Source akhbaar24
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