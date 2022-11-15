“الصحة الخليجي”: هذه الأسئلة يجب طرحها على الطبيب عند زيارته

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حدد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من الأسئلة التي يجب طرحها عند زيارة الطبيب.
وأوضح المجلس، أن قائمة الأسئلة تتضمن ما هي مستويات ضغط الدم والكوليسترول الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها؟، وما هي العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم؟، وما هو التصرف المناسب في حالة حدوث ارتفاع أو انخفاض؟.
ولفت إلى أن تلك الأسئلة تشمل ما هي مضاعفات السكري الممكن حدوثها؟، وكيف يمكن الحماية من هذه المضاعفات؟، مبيناً أنه يجب عند كل زيارة السؤال في كل مرة عن الفحوصات الدورية وهي قياس الضغط والوزن ووضع أو مراجعة خطة العلاج، وكذلك فحص الدم وفحص السكر التراكمي كل 6 شهور، وفحص الكوليسترول والقدمين والعينين والكلى كل عام.
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Source akhbaar24
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