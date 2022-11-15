كأس العالم FIFA قطر 2022 : المنتخب القطري يعود إلى الدوحة

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المناطق_واس
عادت بعثة المنتخب القطري لكرة القدم إلى الدوحة بعد ختام معسكره التحضيري في مدينة ماربيا الإسبانية منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، تحضيراً لخوض غمار نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
وسيخوض تدريباته على ملاعب إسباير زون ابتداء من اليوم، حيث سيضع المدرب الإسباني فليكيس سانشيز اللمسات الأخيرة، قبل استهلال المشوار أمام الإكوادور في مباراة الافتتاح على إستاد البيت يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخبين الهولندي والسنغالي.
وكان مدرب المنتخب القطري قد أعلن عن القائمة النهاية وتضم 26 لاعباً، وجاءت على النحو التالي: سعد الشيب، مشعل برشم، يوسف حسن، بيدرو ميغيل، مصعب خضر، طارق سلمان، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، إسماعيل محمد، همام الأمين، جاسم جابر، مصطفى طارق، علي أسد، محمد وعد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عاصم مادبو، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي، خالد منير، أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، المعز علي، محمد مونتاري.
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Source almnatiq
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