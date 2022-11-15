بدء توافد قادة ورؤساء وفود دول قمة العشرين في بالي بإندونيسيا (فيديو)

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توافد قادة ورؤساء وفود دول قمة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية من أجل انعقاد القمة التي ينتظر خلالها مناقشة عدد من الملفات.

وتستضيف بالي الإندونيسية اليوم (الثلاثاء)، قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، وسط مشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء.

وتتناول القمة عدة ملفات مهمة في مقدمتها تداعيات الحرب الأوكرانية، والتعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ.

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Source akhbaar24

