︎
.
توافد قادة ورؤساء وفود دول قمة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية من أجل انعقاد القمة التي ينتظر خلالها مناقشة عدد من الملفات.
وتستضيف بالي الإندونيسية اليوم (الثلاثاء)، قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، وسط مشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء.
وتتناول القمة عدة ملفات مهمة في مقدمتها تداعيات الحرب الأوكرانية، والتعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بدء توافد قادة ورؤساء وفود دول قمة العشرين في بالي بإندونيسيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.