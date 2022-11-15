“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

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المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة والباحة وتبوك وجازان وعسير والحدود الشمالية والجوف).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الباحة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على الفقرة والمدينة المنورة ووادي الفرع واليتمة، وكذلك تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العلا والعيص وخيبر. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المعظم وتبوك وتيماء حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية كذلك أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف والعويقلية وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء.

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Source almnatiq

