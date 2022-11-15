خلال أيام.. ميزة جديدة تصل لهواتف آيفون 14

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تصل خلال أيام قليلة ميزة طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية لهواتف آيفون 14، والتي تمكن المستخدم من طلب المساعدة في أقل وأسرع وقت ممكن.

وعلق سالم الحربي، على هذه الميزة، في تغريدة عبر “تويتر” بقوله: “إن خاصية طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية راح تتوفر إلى آيفون 14 خلال الشهر الحالي الخدمة الجديدة”.

وأضاف سالم الحربي “ستتيح هذه الميزة، للمستخدمين الاتصال لطلب المساعدة والإبلاغ عن موقعهم وتبادل المعلومات حول الموقف الموجودين فيه مع جهات الإغاثة”.

وأشار الخبير التقني سالم الحربي، إلى أنه سيبدأ توفير الخدمة لأي شخص في كندا وأمريكا وبعدها باقي الدول.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، وصول تحديث iOS 16.0.3 لأجهزة الآيفون، موضحا أنه يحتوى على العديد من الاصلاحات للأجهزة وحل المشاكل لجهاز iPhone 14.

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يوفر هذا التحديث إصلاحات لبعض الأخطاء وتحديثات أمنية مهمة

على الآيفون بما في ذلك ما يلي:

– احتمال تأخر أو عدم تسليم إشعارات المكالمات الواردة والتطبيقات على آيفون 14 وآيفون 14بروماكس.

– احتمال انخفاض مستوى صوت الميكروفون

– احتمال وجود بطء في بدء تشغيل الكاميرا

– تعطل البريد عند بدء التشغيل بعد استلام رسالة بريد إلكتروني سيئة الصياغة

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Source almnatiq

