هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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المناطق_متابعات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
خبير الخدمات اللوجستية – المناطق المستعبدة
المؤهلات والخبرة
مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
خبير رئيسي في عمليات الأعمال
المؤهلات والخبرة
مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة الصناعية أو ما يعادلها.
يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
مشرف اللوجستيات – مناطق الإيداع
المؤهلات والخبرة
مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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Source almnatiq
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