استشاري يوضح العلاقة بين نقص فيتامين بـ 12 والشيب المبكر

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، علاقة نقص فيتامين ب 12 وظهور الشيب.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.

وفي وقت سابق، أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية فيتامين ب 12 للجسم وللصحة بصفة عامة، موضحة أن مصادره الطبيعية التي يمكن تحصيله منها متعددة.

وأوضحت سعود الطبية، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فوائد فيتامين ب 12 كالتالي:

ـ يساهم في تزويد الجسم بالطاقة.

ـ يساعد في صنع خلايا الدم الحمراء.

ـ يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وأشارت سعود الطبية، إلى أنه يمكن الحصول على فيتامين ب 12 من خلال المصادر الطبعيية كالتالي:

– الحبوب المدعمة

– سمك التونة

– حليب قليل الدسم

– صدر الدجاج المشوي.

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Source almnatiq

