︎
.
المناطق_متابعات
أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، علاقة نقص فيتامين ب 12 وظهور الشيب.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.
وفي وقت سابق، أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية فيتامين ب 12 للجسم وللصحة بصفة عامة، موضحة أن مصادره الطبيعية التي يمكن تحصيله منها متعددة.
وأوضحت سعود الطبية، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فوائد فيتامين ب 12 كالتالي:
ـ يساهم في تزويد الجسم بالطاقة.
ـ يساعد في صنع خلايا الدم الحمراء.
ـ يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.
وأشارت سعود الطبية، إلى أنه يمكن الحصول على فيتامين ب 12 من خلال المصادر الطبعيية كالتالي:
– الحبوب المدعمة
– سمك التونة
– حليب قليل الدسم
– صدر الدجاج المشوي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح العلاقة بين نقص فيتامين بـ 12 والشيب المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.