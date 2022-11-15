“المرور”: 9 محظورات يجب على السائق تجنبها قبل تجاوز أي مركبة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، المحظورات التي يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق.

وبيّنت الإدارة، أنه يحظر على قائد المركبة التجاوز إذا كانت الرؤية في الطريق غير واضحة، وإذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان، وإذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها.

ولفتت إلى أن المحظورات تشمل عدم التجاوز في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة، وإذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلاً في تجاوز مركبته، وفي مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها.

ونوهت إلى أنه يحظر أيضًا على قائد المركبة التجاوز في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة، وفي الأماكن التي يحظر فيها التجاوز وفقاً لإجراءات التجاوز، وإذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من المركبة التي تريد التجاوز.





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Source akhbaar24

