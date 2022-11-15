على غرار تويتر.. أمازون تستغني عن 10 آلاف موظف خلال أسبوع

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أشار تقرير، نشرته صحيفة أمريكية، إلى اعتزام عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أمازون تسريح عدد ضخم من الموظفين، يصل إلى 10 آلاف موظف، خلال أسبوع واحد.

وظائف إدارية وتكنولوجية

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الإثنين، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن شركة أمازون دوت كوم تعتزم تسريح نحو عشرة آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية ابتداء من الأسبوع الجاري.

المساعد الصوتي أليكسا

وتتركز تصفية الموظفين في أمازون تحديدا، على وحدة الأجهزة التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية، والتي تضم المساعد الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

وسجلت الوحدة التي تضم أليكسا خسارة تشغيلية تزيد عن خمسة مليارات دولار سنويا، مع تفكير أمازون فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.

وطلبت “رويترز” من أمازون تعليقا على المعلومات الواردةن فيما لم ترد الشركة بعد على طلب من الوكالة.

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Source almnatiq

