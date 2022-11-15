الشهري: تنتظرنا مواجهة صعبة في نهائي اتحاد غرب آسيا

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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري على رغبة اللاعبين التتويج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، مشيرًا إلى عدم سهولة مباراة النهائي وأن كلا الفريقين مميزين فنيًا وعناصريًا.

وأوضح الشهري أن المشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تأتي من ضمن برامج الإعداد طويل المدى نحو دورة الألعاب الأولمبية(باريس 2024)، مرورًا بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، وبالعديد من المشاركات الإقليمية والقارية من أجل تحقيق الهدف بالحفاظ على اللقب الآسيوي والتأهل للأولمبياد.

ويخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الثلاثاء مباراته ضد قطر على نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 في جدة.

ويستضيف “الأخضر” منتخب قطر، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.



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Source akhbaar24

