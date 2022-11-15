قائد منتخب فرنسا: احترام ثقافة دولة قطر “واجب”

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قال حارس منتخب فرنسا هوغو لوريس، إنه يجب إظهار الاحترام لدولة قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وأوضح قائد المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في كليرفونتان المقر التدريبي لـ حامل اللقب، إنه “يجب إظهار الاحترام للدولة المضيفة للمونديال”، مضيفا: “عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، وسأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر”.

وتصل بعثة المنتخب الفرنسي إلى الدوحة بعد غد الأربعاء من أجل خوض الفترة الإعدادية الأخيرة قبل مباراته الأولى في البطولة التي تجمعه مع منتخب أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.





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Source akhbaar24

