︎ .





بالي 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واس

التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم، برئيس الوزراء الأسترالي إنتوني البانيزي، وذلك قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتام المشترك.

//انتهى//

01:15ت م

0006 بالي 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم، برئيس الوزراء الأسترالي إنتوني البانيزي، وذلك قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتام المشترك.//انتهى//01:15ت م0006 www.spa.gov.sa/2401084 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الإندونيسي يلتقي برئيس الوزراء الأسترالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.