“الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعددٍ من المناطق

︎
.
المناطق_الرياض
دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.
وفي التفاصيل، أوضح العقيد “الحمادي” أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة والرياض والشرقية.
وأهاب “الحمادي” بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعددٍ من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.