“الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعددٍ من المناطق

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المناطق_الرياض

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.

وفي التفاصيل، أوضح العقيد “الحمادي” أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة والرياض والشرقية.

وأهاب “الحمادي” بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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Source almnatiq

