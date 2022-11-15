2764 منشأة صحية لخدمة المعتمرين - #عاجل

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية استفادة المعتمرين والزائرين من أكثر من 2764 منشأة مُقدمة للخدمات الصحية في مدن ومناطق المملكة خلال موسم العمرة 1444، ضمن برنامج «التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة»، من جميع دول العالم لأداء نسك العمرة.

ويقدم 151 مستشفى خدماته للمعتمرين والزائرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن نخبة من مستشفيات القطاع العام والخاص، إضافة إلى 773 مركزًا صحيًا ومجمعًا طبيًا تقدم خدماتها، ونحو 1840 مختبرًا طبيًا وصيدلية في جميع مناطق المملكة.

ويستهدف برنامج «التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة» تعزيز جودة حياة المعتمرين والزائرين أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية لتأدية نسك العمرة والصلاة بالروضة الشريفة.

أداء المناسك

يذكر أن وثيقة التأمين تقدم خدمات صحية وخدمات تأمينية تشمل السفر، وتسخر جميع الإمكانيات والجهود للمعتمرين وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والخيارات السريعة، مما يسهل لهم أداء نسكهم بطمأنينة ويسر حتى يعودوا إلى بلادهم بصحة وسلامة.