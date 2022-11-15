مجموعات عمل قمة العشرين تقود دفة التحليل المتعمق للقضايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تنعقد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا نوفمير المقبل تتكون ضمن عملية صنع القرار مجموعات العمل من الخبراء والوزارات ذات الصلة في كل قضية محددة، وهي مسؤولة عن قيادة التحليل المتعمق لمجموعة من القضايا ذات الصلة دوليا.

الزراعة

أنشئت مجموعة نواب الزراعة لمجموعة العشرين في عام 2011 لدعم التحضير لاجتماع وزراء الزراعة. وأصبح منتدى أساسيا لتعزيز التعاون في قضايا الأمن الغذائي العالمي والتغذية والاستدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية، ولمعالجة الحاجة إلى تعزيز تنمية الزراعة المستدامة.

الاقتصاد الرقمي

تدعم فرقة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي، التي أنشئت في عام 2016، عمل الوزراء المختصين في القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتسلط الضوء على الدور المركزي للتحول الرقمي في السياق الأوسع للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

التعليم

تدرس مجموعة عمل التعليم العوامل التي تدخل في تسهيل أو إعاقة الحق في التعليم وتحقيق التعليم العالي، وكذلك في سياق الوباء.

التوظيف

تتمثل ولاية الفريق العامل المعني بالعمالة الذي أنشئ في عام 2014، في معالجة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالعمل. تضع المجموعة مبادئ توجيهية مشتركة تهدف إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل

وإطلاق بيئات اقتصادية قادرة على تعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يعزز المسؤولية المشتركة بين أصحاب المصلحة ويطور مبادئ ومنهجيات السياسة التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج. تعتمد المجموعة على الدراسات الفنية التي أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتشرك B20 (أرباب العمل) و L20 (العمال) و W20 (النساء) و Y20 (الشباب) في أنشطتها.

السياحة

أنشئت مجموعة العمل المعنية بالسياحة في عام 2020 نظرا للدور الرئيس الذي يلعبه القطاع على المستوى العالمي من حيث النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في السياق الحالي للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، ستركز المجموعة أنشطتها على تنسيق ومشاركة السياسات والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل التعافي السريع للسياحة الدولية.

التنمية والتطوير

أنشئت مجموعة العمل المعنية بالتنمية (DWG) في عام 2010. وأصبحت منتدى أساسيا لمناقشة وتعزيز العمل بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على البلدان النامية، وخاصة البلدان منخفضة الدخل. في عام 2016 ، كلفت مجموعة العشرين مجموعة العمل DWG بتنسيق ورصد إجراءات السياسة في جميع دول مجموعة العشرين ذات الصلة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

انتقال الطاقة

يمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 75% من الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي يتحملون مسؤولية كبيرة ودورا استراتيجيا في الدفع نحو طاقة أنظف للمستقبل. وتركز مجموعة عمل تحولات الطاقة عملها على أمن الطاقة والوصول والكفاءة والانتقال إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون بما في ذلك الاستثمار والابتكار في تقنيات أنظف وأكثر كفاءة.

استدامة البيئة والمناخ

تهدف مجموعة عمل البيئة والاستدامة المناخية إلى اتباع نماذج جديدة شاملة ومرنة لتسريع انتقال الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. ولتحقيق هذا الهدف، سوف يستفيد فريق العمل ليس فقط من الموارد العامة الوطنية، ولكن أيضا على التدفقات المالية العالمية المتوافقة بشكل تدريجي لدعم أهداف اتفاق باريس.

كما أن التكيف مع تغير المناخ والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة هي أيضا عناصر أساسية في هذا النهج. ويهدف إلى الجمع بين الحد من الانبعاثات والتكيف معها، ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني ذات الآثار الإيجابية على الصحة ورفاهية الإنسان.

التجارة والاستثمار والصناعة

تأسست مجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين في عام 2016، وتتناول المجموعة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة والاستثمارات وتسعى جاهدة لتنسيق عمل دول مجموعة العشرين لتعزيز التجارة والاستثمارات في جميع أنحاء العالم.

مكافحة الفساد

تضع مجموعة عمل مكافحة الفساد الحد الأدنى من المعايير المشتركة بين الأنظمة القانونية لدول مجموعة العشرين، كوسيلة لمنع الفساد ومكافحته. للمجموعة تكوين متنوع ومتعدد التخصصات.

الصحة

ترتبط التهديدات الصحية ارتباطا مباشرا بأحد الأهداف المركزية لمجموعة العشرين: ضمان الاستقرار الاقتصادي والازدهار.

فريق العمل المشترك للصحة والتمويل (JFHTF)

عبارة عن فرقة عمل تتألف من مسؤولي المالية والصحة، وتهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون العالمي بشأن القضايا المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها (PPR)، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير ترتيبات التنسيق بين وزارتي المالية والصحة، وتعزيز العمل الجماعي، وتقييم ومعالجة حالات الطوارئ الصحية ذات التأثير العابر للحدود، وتشجيع الإدارة الفعالة للموارد من أجل جائحة طاعون المجترات الصغيرة، مع اعتماد نهج الصحة الواحدة.

مبادرة إمباور وتمكين المرأة

يعمل تحالف مجموعة العشرين من أجل تمكين وتقدم التمثيل الاقتصادي للمرأة (G20 EMPOWER) على تسريع قيادة المرأة وتمكينها في القطاع الخاص. وهي تفعل ذلك من خلال الاستفادة من رؤيتها الشاملة والموجهة نحو العمل ونموذج الشراكة الفريد الخاص بها، حيث إن G20 EMPOWER هي الكيان الوحيد لمجموعة العشرين الذي يضم أكثر من 60 من قادة الأعمال والممثلين الحكوميين لتحقيق هدف مشترك.