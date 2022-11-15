أرامكو وبيرتامينا تدرسان التعاون في سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا

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والتزم أعضاء مجموعة العشرين وشركات الطاقة العالمية بشكل مشترك بأن يكونوا جزءا من حل أزمة الطاقة العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، والتي تشكل خلفية قمة مجموعة العشرين في بالي.ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة بي. تي. بيرتامينا (بيرسيرو)، نيك ويدياواتي، والنائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني. وقد يسهم تطوير الأمونيا والهيدروجين النظيفين في طموح إندونيسيا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول 2060. ومن المتوقع أن تكون البلاد لاعبا رئيسا في إنتاج الهيدروجين الأخضر في آسيا.
وقال القحطاني «نطمح في أرامكو السعودية للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050، وسيسهم عملنا على تطوير مسارات جديدة لطاقة الأمونيا والهيدروجين في تحقيق هذا الطموح».
من جانبه قال ويدياواتي «لا ينبغي أن يهدد انتقال الطاقة؛ أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، خاصة البلدان التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري.
ولهذا السبب فقد طورت بيرتامينا برنامج الحد من انبعاثات الكربون من خلال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين والأمونيا دورا رئيسا في اقتصاد مستقبلي محايد مناخيا.
أهداف دراسة الجدوى المسبقة
- تقييم إمكانية التعاون فيما يتعلق بتطوير سلسلة قيمة الأمونيا والهيدروجين النظيفة.
- إمكانية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في المرافق الحالية لمجموعة بيرتامينا.
- دراسة جدوى الاستثمار وتقيّم - بشكل مشترك - خيارات التسويق.
- تنظيم الأعمال والهياكل التجارية للأمونيا والهيدروجين النظيفين في إندونيسيا.
- إجراء الدراسة على مدار عامين وبناء على النتائج يمكن تطويرها بشكل أوسع.
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