قمة العشرين.. 5 ملفات بارزة تتصدرها الحرب الأوكرانية

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وتأتي القمة التي تنظم تحت شعار «التعافي معا، التعافي بشكل أقوى»، وسط تحديات صعبة، ويطغى الملف الاقتصادي على جدول أعمال القمة، إلى جانب ملفات تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ.ووفق محللين، فإن قمة العشرين هذا العام هي «الأصعب» حيث تأتي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وأزمة إمدادات الغاز والنفط في ظل العقوبات على روسيا. وخلال القمة التي يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستسلم جاكرتا الرئاسة الدورية للمجموعة إلى نيودلهي، ليتولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيادة التكتل.
وتعد القمة مناسبة لاستئناف الرئيس الصيني نشاطه الدبلوماسي على الساحة الدولية، منذ أن ضمن في أكتوبر قيادة الصين لولاية ثالثة. فيما سيجري الرئيس الصيني محادثات أيضا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أقل من أسبوعين على استضافته المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين.
أولويات القمة
• تركز رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على 3 قطاعات ذات أولوية كمفتاح لانتعاش قوي ومستدام
• تعزيز بنية الصحة العالمية عبر إعداد العالم للاستجابة بشكل أسرع وأفضل لأي طارئ صحي
• التحول الرقمي كأحد الحلول الأساسية في تحريك عجلة الاقتصاد أثناء تفشي جائحة كورونا
• ستناقش القمة سبل تعزيز التحول نحو طاقة مستدامة ومتجددة، يمكن الوصول إليها وتحمل تكاليفها.
ماذا يقول الخبراء؟
- تتصدر المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وكذلك التوترات الجيوسياسية بشأن أزمة أوكرانيا، مباحثات قادة قمة العشرين إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز بنية الصحة والتحول الرقمي.
- من المستبعد أن يتم تحقق أي تقدم يذكر في أزمة أوكرانيا، في ظل غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، لكن ستكون هناك مناقشات عامة وثنائية مع الرئيس الصيني للضغط على روسيا.
- سيناقش القادة ـ أيضا ـ السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي بشأن مواجهة التضخم، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة في ظل مخاوف عالمية من شبح الركود.
- المناخ سيكون أيضا على طاولة قمة العشرين، وكيفية مواجهة الظاهرة التي تخطت حدود التحديات البيئية وباتت أزمة تتسبب في كثير من الخسائر الاقتصادية حول العالم.
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