شكرا لقرائتكم خبر قمة العشرين.. 5 ملفات بارزة تتصدرها الحرب الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل 5 ملفات بارزة تتصدرها تداعيات الحرب الأوكرانية، تستضيف بالي الإندونيسية اليوم (الثلاثاء)، قمة مجموعة العشرين، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء، على مدار يومين.

وتأتي القمة التي تنظم تحت شعار «التعافي معا، التعافي بشكل أقوى»، وسط تحديات صعبة، ويطغى الملف الاقتصادي على جدول أعمال القمة، إلى جانب ملفات تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ.

ووفق محللين، فإن قمة العشرين هذا العام هي «الأصعب» حيث تأتي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وأزمة إمدادات الغاز والنفط في ظل العقوبات على روسيا. وخلال القمة التي يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستسلم جاكرتا الرئاسة الدورية للمجموعة إلى نيودلهي، ليتولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيادة التكتل.

وتعد القمة مناسبة لاستئناف الرئيس الصيني نشاطه الدبلوماسي على الساحة الدولية، منذ أن ضمن في أكتوبر قيادة الصين لولاية ثالثة. فيما سيجري الرئيس الصيني محادثات أيضا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أقل من أسبوعين على استضافته المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين.

أولويات القمة

• تركز رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على 3 قطاعات ذات أولوية كمفتاح لانتعاش قوي ومستدام

• تعزيز بنية الصحة العالمية عبر إعداد العالم للاستجابة بشكل أسرع وأفضل لأي طارئ صحي

• التحول الرقمي كأحد الحلول الأساسية في تحريك عجلة الاقتصاد أثناء تفشي جائحة كورونا

• ستناقش القمة سبل تعزيز التحول نحو طاقة مستدامة ومتجددة، يمكن الوصول إليها وتحمل تكاليفها.

ماذا يقول الخبراء؟

