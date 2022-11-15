مصافحة تاريخية بين بايدن وبينغ في إندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صافح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، شخصيا للمرة الأولى، منذ أن أصبحا رئيسين لبلديهما، ليطلقا محادثات حول قضايا عالية المخاطر قد تؤثر على العالم بأسره. واتخذ الرئيسان خطوات باتجاه بعضهما من جانبين متعاكسين في صالة استقبال الفندق، وتصافحا أمام صف من الأعلام الأمريكية والصينية، أمس. وابتسم الرئيسان لكاميرات المصورين، وظهر مترجم وهو ينقل كلام شي لبايدن قائلا: «من الجيد رؤيتك». ويلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني على الأراضي الإندونيسية في مدينة بالي، على هامش قمة مجموعة العشرين. وفي يوليو الماضي، قرر كل من بايدن وشي أنهما يريدان مقابلة بعضهما بشكل مباشر، لرسم ملامح العلاقة المتدهورة بين البلدين. ويلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني على الأراضي الإندونيسية في مدينة بالي، على هامش قمة مجموعة العشرين. وفي يوليو الماضي، قرر كل من بايدن وشي أنهما يريدان مقابلة بعضهما بشكل مباشر، لرسم ملامح العلاقة المتدهورة بين البلدين.

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