قمة العشرين ترمم العلاقات الصينية الأسترالية

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ويأتي الاجتماع بعد يوم من مناقشات مطولة للرئيس الأمريكي جو بايدن مع شي، خلال قمة العشرين في أولى محادثات بينهما كزعيمين لبلديهما الكبيرين. وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد دعوة رئيس الوزراء السابق سكوت ماريسون إلى فتح تحقيق دولي في نشأة كوفيد19- في أبريل 2020، فرضت الحكومة الصينية عقوبات تجارية على عدد من الصادرات الأسترالية بدءا من النبيذ إلى الشعير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الرئيسَ الصيني شي جين بينج، بشكل شخصي على هامش قمة مجموعة العشرين، اليوم، في أولى مباحثات من نوعها بين زعيمي البلدين منذ 2019، ومن المرجح أن تتطرق إلى التجارة. وأعلن ألبانيز عن القمة التي طال انتظارها في مؤتمر صحفي، بعد أن وطئت قدماه إندونيسيا، بعد ظهر أمس، للمشاركة في قمة العشرين قائلا: إنه «يتطلع إلى اجتماع بناء»، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.ويأتي الاجتماع بعد يوم من مناقشات مطولة للرئيس الأمريكي جو بايدن مع شي، خلال قمة العشرين في أولى محادثات بينهما كزعيمين لبلديهما الكبيرين. وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد دعوة رئيس الوزراء السابق سكوت ماريسون إلى فتح تحقيق دولي في نشأة كوفيد19- في أبريل 2020، فرضت الحكومة الصينية عقوبات تجارية على عدد من الصادرات الأسترالية بدءا من النبيذ إلى الشعير.

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