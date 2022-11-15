الهند تناقش إنعاش النمو في قمة العشرين

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وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء، أن مودي قال، في بيان قبل زيارته الجزيرة الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، إنه سيسلط الضوء على إنجازات الهند و»التزامها الراسخ» بمعالجة القضايا العالمية الرئيسة بصورة جماعية.وتوجه رئيس وزراء الهند إلى بالي، بعد ظهر أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام يشارك خلالها في القمة، التي من المتوقع أن تناقش التحديات العالمية الملحة، بما فيها تداعيات الصراع في أوكرانيا، ولا سيما على أمن الغذاء والطاقة.
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