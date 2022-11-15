شكرا لقرائتكم خبر الهند تناقش إنعاش النمو في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أمس، أنه سيجري مناقشات مكثفة مع قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، بشأن التحديات الرئيسة مثل إنعاش النمو العالمي، وضمان أمن الغذاء والطاقة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالصحة، والتحول الرقمي.

وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء، أن مودي قال، في بيان قبل زيارته الجزيرة الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، إنه سيسلط الضوء على إنجازات الهند و»التزامها الراسخ» بمعالجة القضايا العالمية الرئيسة بصورة جماعية.

وتوجه رئيس وزراء الهند إلى بالي، بعد ظهر أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام يشارك خلالها في القمة، التي من المتوقع أن تناقش التحديات العالمية الملحة، بما فيها تداعيات الصراع في أوكرانيا، ولا سيما على أمن الغذاء والطاقة.