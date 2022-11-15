واشنطن تدعم أقاليم إندونيسية بـ649 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس، قبل قمة مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة ستدعم المبادرات الرامية إلى مساعدة إندونيسيا في مكافحة التغير المناخي، وتعزيز الأمن البحري.

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن واشنطن ستقدم 649 مليون دولار لدعم «تطوير بنية تحتية للنقل ذات جودة عالية، وتراعي التغير المناخي» في كثير من الأقاليم الإندونيسية، وغيرها من الأهداف.

وأضاف البيان، بأن الولايات المتحدة تريد أيضا مساعدة الوكالة الإندونيسية للأمن البحري، لشراء مسيرات وطيارين مدربين.

كما أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق بقيمة 5ر2 مليار دولار، بين عملاق الطاقة إكسون موبيل وشركة برتامينا للطاقة الحكومية الإندونيسية، لدراسة تطوير مركز إقليمي لالتقاط وعزل الكربون في إندونيسيا.

وقال بايدن، خلال اجتماع مع ويدودو، قبل قمة مجموعة العشرين المقررة اليوم وغدا في منتجع بالي الإندونيسي: «سنكشف غدا عن مزيد من الشراكات التحويلية الجديدة، التي تدعم مبادرة الطاقة النظيفة الإندونيسية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.