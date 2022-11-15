«قمة بالي».. 3 قضايا تتصدرها هندسة الصحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قمة 2022 في بالي هي الاجتماع السابع عشر القادم لمجموعة العشرين (G20)، وهي قمة من المقرر عقدها في بالي، إندونيسيا في عام 2022، بدأت إندونيسيا الرئاسة في 1 ديسمبر 2021، حيث أقيم حفل تسليم الرئاسة كحدث حميم، حيث تم نقل رئاسة G20 من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في ختام قمة روما. تهدف قمة بالي 2022 G20 إلى: تعزيز المرونة الاقتصادية الوطنية وجهود التعافي من وباء كوفيد -19 تعزيز المرونة الاقتصادية الوطنية وجهود التعافي من وباء كوفيد -19 تعزيز إنجازات إندونيسيا في الإصلاح والديمقراطية. تعزيز قيادة إندونيسيا والتزامها تجاه القضايا العالمية. تعزيز الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية. تحسين المصالح الوطنية الأخرى. أولويات إندونيسيا حددت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين 3 قضايا ذات أولوية وهي هندسة الصحة العالمية، وتحول الاقتصاد الرقمي، وانتقال الطاقة كاستراتيجية خروج شاملة لدعم التعافي العالمي. ستنتهز مجموعة العشرين في إندونيسيا هذا الزخم لإنشاء تنمية مستدامة وشاملة مع استكشاف طرق جديدة لتشكيل مجموعة العشرين الأكثر قدرة على التكيف في مواجهة الأزمات المستقبلية. الأولويات هي: هندسة الصحة العالمية. تحول الاقتصاد الرقمي. انتقال الطاقة. الأجندات. يحرر بصفتها الدولة المضيفة لقمة 2022 وتتولى الرئاسة ، تلتزم إندونيسيا بترتيب مثل هذه الاجتماعات على النحو التالي: قمة مجموعة العشرين اجتماع الوزاري ومحافظي البنوك المركزية الإندونيسية لمجموعة العشرين (مسار المالية) اجتماع شيربا الإندونيسي لمجموعة العشرين (شيربا تراك) اجتماع نواب G20 جدول أعمال مجموعة عمل G20 جدول أعمال مجموعة المشاركة G20 اجتماع وزراء ومحافظي البنوك المركزية (مسار التمويل) الأولويات مزامنة استراتيجيات الخروج لدعم الانتعاش العالمي احتواء التأثير الندبي للوباء على الاقتصاد لدعم نمو أقوى في المستقبل تعزيز نظام الدفع في المجال الرقمي تعزيز التمويل المستدام توسيع نظام مالي شامل جدول الأعمال الضريبي الدولي أجندات مجموعة مشاركة إندونيسيا G20 شكلت مجموعة العشرين في إندونيسيا 10 مجموعات مشاركة لتسهيل العديد من أصحاب المصلحة المستقلين في تطوير المقترحات وتقديم توصيات سياسية غير ملزمة إلى قادة مجموعة العشرين. سيشمل هذا الحدث عدة أجندات ، مثل: شركة عشرين (B20) علم العشرين (S20) عمل عشرين (L20) برلمان العشرين (ص 20) مدني من عشرين (C20) فكر في عشرين (T20) شباب العشرين (Y20) امرأة في العشرين (W20) حضري من عشرين (U20) دين العشرين (R20) مؤسسة التدقيق العليا للعشرين (SAI20) رياضة العشرون (SP20) القادة المشاركون المتوقعون الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، رئيس أستراليا أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء البرازيل بولسونارو، رئيس كندا جاستن ترودو، رئيس الوزراء الصين شي جين بينغ، الرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رئيس ألمانيا أولاف شولتز، مستشار الهند ناريندرا مودي، رئيس الوزراء إندونيسيا جوكو ويدودو، الرئيس (المضيف) إيطاليا رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء كوريا الجنوبية يون سوك يول، رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رئيس المملكة المتحدة ليز تروس، رئيس الوزراء الولايات المتحدة جو بايدن، رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الضيوف المدعوين كمبوديا هون سين، رئيس الوزراء ورئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا فيجي فرانك بينيماراما، رئيس الوزراء، رئيسة منتدى جزر المحيط الهادئ هولندا مارك روت، رئيس الوزراء. رواندا بول كاغامي، رئيس النيباد 2020 السنغال ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي سنغافورة لي هسين لونج، رئيس الوزراء المدعو ضيفًا إسبانيا بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء ضيف دائم سورينام تشان سانتوخي، رئيس، رئيس الجماعة الكاريبية أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، رئيس مدعو ضيف الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

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